بدر بانون: حسمت مفاوضاتي مع الأهلي في 72 ساعة

أعرب المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، المنتقل من صفوف نادي الرجاء، عن سعادته بالانضمام إلى نادي القرن، مشددًا على عزمه القتال مع زملائه لكتابة تاريخ كروي جديد داخل القلعة الحمراء.

وقال بانون إن الانضمام إلى الأهلي شرف كبير، وهو يتطلع بالتأكيد لتقديم

أفضل ما لديه لإسعاد جماهيره في كل مكان، والمساهمة في زيادة حصيلة النادي من البطولات المحلية والقارية.

وأوضح أن المفاوضات مع الأهلي لم تستغرق وقتًا طويلًا، وتم حسم الأمر خلال ٧٢ ساعة، تم

خلالها الاتفاق على كل التفاصيل التعاقدية مع النادي.

وقال: «تلقيت اتصالًا هاتفيًّا من أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وتحدث معي عن رغبة الأهلي في ضمي، وأكدت له أن اللعب لنادي القرن شرف كبير، وعلى الفور تحدثت مع وكيل أعمالي وانتهى الأمر سريعًا، في ظل تقارب وجهات النظر وتلاقي الرغبات، بالإضافة إلى الاحترافية الشديدة في المفاوضات».