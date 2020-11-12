موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره باراجواي في المباراة التي تجمع بينهما، فجر صباح غد الجمعة، على ملعب لا بومبونيرا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي :

تنطلق مباراة الأرجنتين وباراجواي في تمام الساعة الثانية صباحًا يوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة صباحًا

بتوقيت المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وباراجواي :

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ستكون مباراة الأرجنتين وباراجواي، صباح يوم الجمعة، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports

HD 1.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط متعادلاً مع البرازيل أول المجموعة ومتأخر عنها فقط بفارق الأهداف، بعد أن خاض مباراتين في البطولة استطاع الفوز على الإكوادور بنتيجة 1-0، ثم الفوز على بوليفيا بهدفين مقابل هدف.

أما باراجواي يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد أربع نفاط، بعد أن تعادل إيجابياً مع بيرو بهدفين لكل فريق، وفاز على فنزويلا بهدف مقابل لاشئ.