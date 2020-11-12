نادي طلعت حرب أول مؤسسة تقوم بتكريم أطباء مصر

قام نادى طلعت حرب ببادرة، هي الأولى من نوعها تحسب له، حيث قام بتكريم أطباء مصر الذين يقومون بدور بطولى فى مواجهة جائحة كورونا.

احتفالية كبيرة أقامها نادى طلعت حرب مساء أمس، تم تكريم أطباء مصر لدورهم الكبير فى مواجهة كورونا، بحضور لفيف من الشخصيات العامة والطبية، على رأسها الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور منصور الكباش، رئيس جامعة أسوان، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، والمكرمون،

وعددهم 18 طبيبًا من مختلف مستشفيات العزل فى المحافظات، ممن قدموا أدوارًا مميزة ومشهودة فى مواجهة كورونا وعلاج المرضى.

كذلك، تم تكريم شهداء الأطباء الذين تخطوا الـ200 شهيد حتى الآن، وذلك بإهداء درع بعبارة (لن ننساكم) باسم جميع الشهداء، وتم عرض فيلم عن شهيد شباب الأطباء رامى كريم الديب من الغربية، الذي استشهد بوباء كورونا عن عمر يناهز 35 عامًا.

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وكذلك تم تكريم الدكتور عوض تاج

الدين، الذي تحدث واصفًا الأداء المصري فى أزمة كورونا، بأنه مميز يشبه ما حدث فى 1973.

وتابع: كانت هناك وقفة قومية كبيرة من الدولة، ورئيس الجمهورية، والجامعات والأطباء فى كل مكان لمواجهة كورونا، وقال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة نادى طلعت حرب، إنه سعيد بأن يكون النادى هو أول مؤسسة تقوم بهذه المبادرة لتكريم أطباء مصر الذين يقومون بدور فاعل وبطولى فى مواجهة فيروس كورونا، وأشاد الأتربى بدور شريف خليل، المدير التنفيذي لنادى طلعت حرب، ومحمد بيومى، مدير العلاقات العامة بالنادى، بالدور الإيجابي فى التنظيم وتعظيم الفكرة لتطبيقها بالفعل داخل حديقة النادى فى الهواء الطلق، مع أخذ كل الإجراءات الاحترازية.