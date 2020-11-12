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مدرب الرجاء المغربي يقترب من الرحيل

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 كشفت تقارير صحفية مغربية عن اقتراب جمال السلامي، من الرحيل عن تدريب فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

 أشار موقع "بطولة" المغربي إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا، اليوم الخميس، بين جواد الزيات،

رئيس الرجاء، ووكيل أعمال جمال السلامي، مدرب الفريق، لحسم مستقبله.

 وأضاف الموقع، بأن هناك جلسة، عقدت أمس الأربعاء، بينهما، ليتقرر عقد اجتماع

اليوم لتوضيح وحسم الأمور، بين الطرفين، مشيرة إلى أن إنهاء العلاقة بشكل ودي بين الطرفين هو الأقرب.

 وكان السلامي نجح في التتويج مع الرجاء بلقب الدوري المغربي، والوصول إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل الخروج أمام الزمالك.

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