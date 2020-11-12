مدرب الرجاء المغربي يقترب من الرحيل

كشفت تقارير صحفية مغربية عن اقتراب جمال السلامي، من الرحيل عن تدريب فريق الرجاء البيضاوي المغربي.
أشار موقع "بطولة" المغربي إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا، اليوم الخميس، بين جواد الزيات،رئيس الرجاء، ووكيل أعمال جمال السلامي، مدرب الفريق، لحسم مستقبله.
وأضاف الموقع، بأن هناك جلسة، عقدت أمس الأربعاء، بينهما، ليتقرر عقد اجتماعاليوم لتوضيح وحسم الأمور، بين الطرفين، مشيرة إلى أن إنهاء العلاقة بشكل ودي بين الطرفين هو الأقرب.
وكان السلامي نجح في التتويج مع الرجاء بلقب الدوري المغربي، والوصول إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل الخروج أمام الزمالك.
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