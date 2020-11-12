الامارات | بالصور.. المواطنة شيخة أحمد تقفز بعلم الإمارات من أعلى «أهرامات الجيزة»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. المواطنة شيخة أحمد تقفز بعلم الإمارات من أعلى «أهرامات الجيزة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت عضو فريق الإمارات للسيدات للقفز بالمظلات، شيخة أحمد، إنها سعيدة بتحقيق حلمها قبل أيام بالقفز من أعلى أهرامات الجيزة في مصر، حاملة علم الإمارات، وإنها تخطط الآن للقفز من أعلى قمة في العالم «إيفرست». وكانت شيخة أحمد قد قفزت حاملة علم الإمارات من على علو 15 ألف قدم من الأهرامات، وهي المهمة التي تأجلت لأشهر طويلة بسبب الإجراءات المرتبطة بجائحة «كورونا». وقالت لـ«الإمارات اليوم»: تحقق حلمي بعد القفز من أهرامات الجيزة، وأخطط العام المقبل لكي أكون أول إماراتية تقفز بعلم الإمارات من أعلى قمة «إيفرست» الأعلى في العالم.

وأكدت شيخة أحمد أن القفزة في مصر جرت في ظروف جيدة، وأنها تمت ليلاً، مشيرة إلى أنها لم تواجه أي صعوبة خلال عملية القفز، وحتى الهبوط. وأضافت: «أشعر بالفخر كوني سجلت اسمي كأول مظلية إماراتية تقفز بعلم الإمارات فوق أهرامات مصر، وهذا الحدث يعد من أجمل التجارب التي قمت بها في حياتي».

Advertisements

وتابعت: «أتقدم بالشكر لمنظمي الحدث في مصر، خصوصاً (سكاي دايف مصر)، نظير الجهود التي قاموا بها لتسهيل مهمتي، وأسهمت في نجاح الحدث وخروجه بشكل مميز، كما أتقدم بالشكر لكل من شجعني وساندني، ووقف معي حتى تحقق حلمي". وأكدت أنه أثناء القفز، كان معها مصور يقوم بتصوير القفزة أولاً بأول، وكشفت أنها استخدمت مظلة تتوافر فيها كل إجراءات الأمان والسلامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news