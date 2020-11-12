شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يناقش خطة تجهيز الدراويش للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريبات استشفائية وبدنية خفيفة وذلك ضمن برنامج الاعداد لبداية الموسم الجديد.

وواجه الدراويش ودياً عصر أمس فريق أبو شحاتة وذلك فى بداية سلسلة مبارياته التجريبية وحقق الفريق الفوز برباعية نظيفة. وفضل الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو، الاكتفاء بمران صباحى فى الملعب، من أجل منح اللاعبين اكبر قسط من الراحة قبل استئناف التدريبات غدآ .

هذا وقد عقد ريكاردو، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع جهازه المعاون للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية والاتفاق على برنامج الإعداد استعدادا للمرحلة المقبلة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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