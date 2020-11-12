شكرا لقرائتكم خبر عن «مارادونا» يخضع للعلاج من إدمان الكحوليات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر أسطورة الكرة الأرجنتين ية دييجو أرماندو مارادونا المستشفى أمس الأربعاء بعد خضوعه لجراحة في الدماغ، لكنه انتقل إلى مصحة للتعافي ولعلاج إدمان الكحول.
وخضع مارادونا قبل أيام لجراحة ناجحة في الدماغ لإزالة ورم دموي.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن مارادونا سيخضع لعلاج من إدمان الكحول بعد خروجه من المستشفى.
وذكر طبيب أسطورة الكرة الأرجنتين ية المتوج بكأس العالم مع بلاده أن دييجو اجتاز المرحلة الصعبة.
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