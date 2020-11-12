شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا تتعارض مع لقاء الأهلي والزمالك.. الاتحاد الأفريقي للسلة يعدل موعد المبارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة السلة تغيير موعد المباراة الافتتاحية بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



حيث كان من المقرر أن تقام مباريات منتخب السلة يوم الجمعة 27 نوفمبر في الثامنة مساءًا، وذلك ضمن تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا.



ووافق الاتحاد الإفريقي على تقديم موعد المباراة الافتتاحية ليصبح في الخامسة والنصف مساءًا، على أرض الاتحاد السكندري، وذلك بعد طلب الاتحاد المصري بتعديل الموعد حتى لا تتعارض المباراة مع لقاء الأهلي والزمالك في نهائي أبطال إفريقيا

.

ويذكر أن منتخب الرجال للسلة مقيم الان بمعسكر مغلق حتى انطلاق البطولة.