شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يختتم المرحلة الأولى من الاستعداد للموسم الجديد بمواجهة الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم اليوم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، تحت القيادة الفني أحمد سامي، المرحلة الأولى من برنامج الإعداد التي وضعها لتجهيز الفريق للموسم الجديد، ويخوض الفريق تدريبه اليومي على ملعب النادي في تمام الرابعة، طبقًا للجدول الزمني الذي حدده المدير الفني.

ويخوض الفريق مواجهة ودية غداً أمام فريق الأوليمبي على ملعب سموحة للوقوف على مدى استجابة اللاعبين للفكر التدريبي والخطط الجديدة التي تدرب عليها اللاعبين خلال المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، وأيضا لمعرفة مدى الانسجام بين العناصر القديمة والصفقات الجديدة التي تم ضمها مؤخراً لصفوف «الموج الأرزق».

وأبدى أحمد سامي ارتياحه الشديد بعد التدعيمات التي أبرمها المهندس فرج عامر، رئيس النادي، في الميركاتو الصيفي الحالي، وتعويض رحيل العديد من العناصر عقب انتهاء بطولة الدوري العام.

وأكد مدرب سموحة أنه يعمل جاهدًا على تحفيظ اللاعبين بعد الجمل التكتيكية التي سيقوم بتنفيذها في المباريات الرسمية، خصوصًا مع ضم العناصر التي تستتطيع تنفيذ فكره التدريبي خلال المرحلة القادمة.

واستقر المدير الفني على منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الانتهاء من مباراة الأوليمبي الودية لكسر الملل لدى اللاعبين قبل العودة يوم الأحد للإنتظام في مسعكر الإعداد للموسم الجديد.

وينتظر مسؤولو سموحة حاليًا خطاب الجبلاية بشأن المشاركة في البطولة العربية في شكلها الجديد بعدما حصد الفريق المركز الخامس ببطولة الدورى العام الموسم الماضي.

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