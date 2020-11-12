شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبي أمام كوريا الجنوبية اليوم.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، نظيره منتخب كوريا الجنوبية، على استاد السلام، ضمن منافسات الدورة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عامًا.

تقام البطولة بمشاركة منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل في إطار استعدادات المنتخبات لأولمبياد طوكيو.

ينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، ويتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة «أون تايم سبورت».