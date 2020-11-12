شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات سلة» الأهلي يواجه هليوبوليس في قبل نهائي بطولة المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق السيدات لكرة السلة بالنادي الاهلى نظيره هليوبوليس، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة الشهداء بالجزيرة، في المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل للمباراة النهائية لبطولة منطقة القاهرة للموسم 2019-2020.
وكان فريق السيدات بالأهلي قد خسر أمام هليوبوليس بنتيجة 93-95، في ثاني مباريات نصف نهائي البطولة، والتي أقيمت على صالة هليوبوليس بالشروق.
ويسعى الأهلي تحت قيادة المدير الفني علي هاشم، لتحقيق الفوز والصعود إلى المباراة النهائية لمواجهة الجزيرة.
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