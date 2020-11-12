شكرا لقرائتكم أشرف صبحي يطالب كاف بإقامة مواجهة الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة بحضور جماهيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه تم مخاطبة الاتحاد الافريقي كاف لطلب استضافة ملعب ستاد القاهرة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر المقبل، وذلك بدلاً من ستاد برج العرب المقرر أن يستضيف المباراة.

وقال أشرف صبحي في تصريحات خلال إطلاق مبادرة " مصر أولا .. لا للتعصب " :"مباراة الأهلي والزمالك ستشهد حضور جماهيري..خاطبنا الكاف لحضور الجماهير، وتم إيقاف إصلاحات ستاد القاهرة انتظاراً لموقف الكاف الخاص بنقل المباراة"، وأضاف وزير الرياضة أن مباراة مصر وتوجو ستقام بدون حضور جماهيري.

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وحرص أشرف صبحى على حضور مؤتمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمشاركة بمقر المجلس بماسبيرو، لإطلاق مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" ويتم عمل شعار للمباراة وتوزيعه على وسائل الإعلام وفى ملعب المباراة، كما حضر أيضا كل من الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للاعلام والكاتب الصحفى صلاح منتصر والدكتور كمال درويش والكاتب الصحفى دندراوي الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع، والإعلامى أحمد موسى ونشأت الديهى والإعلامى سيف زاهر ونجم الزمالك السابق حازم إمام، بالإضافة النقاد الرياضيين فتحى سند وأسامة أبوزيد وإبراهيم ربيع.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد شدد من قبل على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة لمباراة الأهلي والزمالك والحرص على إشاعة الروح الرياضية بين جماهير الناديين، والبعد الكامل عن كل صور الإساءة والافتعال، وتطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التي تسيء لجمهور الناديين من قبل وسائل الإعلام، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظى، أو اللجوء إلى الاستفزاز وبث الفتن بين الجماهير، كما ناشدوا كافة وسائل الإعلام، أن تحرص على إشاعة أجواء إيجابية، تسهم في إخراج هذا اليوم فى أحسن صورة، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية ونشرها بين الجميع.

وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الى أنه شكل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية وسوف ينشر تقريراً بذلك، يتضمن الجوانب الإيجابية، والكشف عن السلبيات، والتأكيد على احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين، مؤكدين على ثقته في حياد وموضوعية ونزاهة وسائل الإعلام، وابتعادها عن التعصب والتحيز، حتى تخرج هذه المناسبة في صورة تليق بمصر والمصريين.