شكرا لقرائتكم مران الإسماعيلي .. تدريبات استشفائية بعد رباعية أبو شحاته وراحة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريبات استشفائية وبدنية خفيفة وذلك ضمن برنامج الاعداد لبداية الموسم الجديد ، وواجه الدراويش وديا عصر أمس فريق أبو شحاتة وذلك فى بداية سلسلة مبارياته التجريبية وحقق الفريق الفوز برباعية نظيفة.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو الاكتفاء بمران صباحى فى الملعب، من أجل منح اللاعبين اكبر قسط من الراحة قبل استئناف التدريبات بعد غدآ السبت.

هذا وقد عقد ريكاردو، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع جهازه المعاون للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية والاتفاق على برنامج الإعداد استعدادا للمرحلة المقبلة.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البرازيلى “هيرون ريكاردو” منح لاعبيه راحة قصيرة لمدة 24 ساعة ، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من السبت ، وذلك فى إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد والذى من المقرر أن ينطلق مطلع ديسمبر المقبل.

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وكان الفريق قد فاز فى أولى مباريات الودية أمس برباعية نظيفة أمام فريق أبو شحاتة .

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف. ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الاسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .