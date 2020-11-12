شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض منح سموحة وعدا باستمرار محمد عبد المنعم لحين وضوح الرؤية بضم بيكهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي منح نظرائهم في سموحة وعداً صريحاً باستمرار محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار للفريق السكندري حتى انتهاء فترة اعارته بنهاية الموسم القادم، وذلك لحين وضوح الرؤية في صفقة ضم أحمد رمضان بيكهام من وادي دجلة بشكل رسمي، ويحق للأهلي قطع إعارة محمد عبد المنعم الشهير بكامبوس بعد انتهاء الموسم الجاري بعد إعارته لسموحة في الشتاء الماضي لمدة موسم ونصف، ويرغب مسئولو الأهلي في إعادة محمد عبد المنعم لصفوف الفريق حال فشل صفقة بيكهام، فيما سيتم الموافقة على استمراره حتى انتهاء فترة إعارته حال انتهاء صفقة بيكهام بنجاح.

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ورغم توصل الأهلى لاتفاق مع ادارة دجلة على استعادة أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق بداية من الموسم الجديد، إلا أن الصفقة تأخرت بعض لوجود خلاف على طريقة دفع الأهلى للمقابل المادى للصفقة، حيث يرغب الأهلى فى دفع قيمة الصفقة على 3 أقساط فيما يرغب وادى دجلة فى الحصول على المبلغ كاش.

واستقر الأهلي على عودة الرباعي المعار ناصر ماهر ومحمد شريف وصلاح محسن وأكرم توفيق كما تم الموافقة على تجديد إعارة البعض الأخر أبرزهم محمود الجزار وعمار حمدي وكريم يحيي الذي تم بيعه بشكل نهائي للاتحاد السكندري لكن عقد البيع يحمل شرطاً يمنح الأهلي الحق في استعادة اللاعب بعد انتهاء الموسم الأول.