شكرا لقرائتكم أيمن يونس عن تكريم محمد صلاح: لو بإيدى كل مرة هيجى مصر أعمله حفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغنى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق بإمكانيات محمد صلاح مهاجم الفراعنة وليفربول الانجليزى بعد حفل تكريمه بالأمس ، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" محمد صلاح فلتة تاريخية بيور مصرى أصيل لو بإيدى كل مرة هيجى مصر أعمله حفل تكريم ، ومش فاهم ايه تقل دم الناس اللى بتقول ايه مناسبة التكريم ، لو بنصرف دعاية على السياحة ملايين مش هاتيجى ربع اللى بيعمله صلاح لمصر فى أوربا "

وتابع أيمن يونس :" الناس اللى بتقول نعمل 10 محمد صلاح ، بقولهم كانت الارجنتين عملت 10 ميسى ولا البرتغال عملت 10 رونالدو ، المواهب الرائعة لاتتكرر بسهولة ياجماعة ، مفيش محترف فى تاريخ مصر زى محمد صلاح ، وتصرف رائع من اللجنة الخماسية بتكريمه فى بلده فى هذا الوقت لان صلاح من العلامات الفارقة فى تاريخ مصر"

ويضيف أيمن يونس :" رغم أن هذا الموسم فى رأيى يعد الاقل فى تسلم محمد صلاح للكرة فى أرض الملعب بحكم الضغوط المفروضة عليه والرقابة اللصيقة يظل الاخطر والمرشح الاول للفوز بجائرة أحسن لاعب فى أفريقيا هذا الموسم أيضاً"

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وأقام اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، حفل تكريم محمد صلاح لاعب المنتخب المحترف فى صفوف ليفربول، بأحد فنادق التجمع الخامس، على هامش معسكر المنتخب فى إطار الاستعداد لمباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبرالجارى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأبدى محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى صفوف ليفربول، سعادته الغامرة لتكريمه وسط أهل بلده من اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا شكره للوزير لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2022.

وأكد أبو مكة أن والدته كانت ترغب فى عدم استكماله لمشواره فى كرة القدم، ولكن والده كان الدافع له وكان دائم النصائح له، وأضاف محمد صلاح: عندما تم تصعيدى فى الفريق الأول بالمقاولون العرب كنت اجلس احتياطيًا، وأضاف أنه وقتها كان يرغب فى إنهاء مشواره وعدم تحمل مشقة السفر لمدة 8 ساعات يوميًا من بلده للقاهرة ولا يشارك بصفة أساسية، مضيفًا أن والده أخبره بأن كل اللاعبين الكبار كانوا يجلسون احتياطيًا فى بداية حياتهم وأبرزهم محمود الخطيب.

ورفض صلاح توقع نتيجة مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والفائز فى مباراة الأهلى والزمالك، ولكنه ضحك وقال أتمنى التوفيق للناديين والأفضل من يفوز.