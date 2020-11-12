شكرا لقرائتكم المصرى يسعى لضم التونسى يوسف المساكنى فى الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو المصرى البورسعيدى فى مفاوضات جادة مع التونسى يوسف المساكنى مهاجم الدحيل القطرى من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى إطار رغبة الإدارة الخضراء بناء فريق قوى قادر على المنافسة فى الموسم المقبل بعدما عانى الفريق الأمرين خلال الموسم المنقضى حتى مجئ على ماهر على رأس القيادة الفنية الذى نجح فى لم الشمل وتحقيق العديد من الإنتصارات حتى انهى أبناء بورسعيد الدورى فى المركز السادس بالدورى .

ويعد الراتب السنوى الذى يحصل عليه التونسى يوسف المساكنى بقطر العقبة الوحيدة أمام مسئولى المصرى البورسعيدى من أجل إتمام إتفاقهم معه بعدما أبدى اللاعب مرونة كبيرة فى انضمامه لصفوف الفريق .

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من ناحية أخرى نجح مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية فى التعاقد مع محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك لمدة 3 سنوات بعد وصول الطرفين لصيغة تفاهم بناء على رغبة اللاعب الذى فضل الرحيل نظرًا لخروجه من حسابات الأجهزة الفنية للفريق الأبيض وأخرهم البرتغالى باتشيكو المدير الفنى الحالى للأبيض.

كان على ماهر المدير الفنى للمصرى طلب التعاقد مع محمد عنتر نظرًا لمعرفته الفنية بقدراته عندما كان المدير الفنى يقود الأسيوطى قبل انتقال اللاعب منه إلى الزمالك.