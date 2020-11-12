شكرا لقرائتكم خالد كامل: إيقاف دوري القسم الثاني في شهر رمضان بسبب الأضواء الكاشفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني أن مسابقة الدوري في الدرجة الثانية ستتوقف بالكامل خلال شهر رمضان المبارك وعدم خوض أي لقاء خلال هذا الشهر.

تابع خالد كامل فى تصريح لـ"الخليج 365" أن السبب في ايقاف دوري القسم الثاني خلال شهر رمضان بسبب أن معظم الفرق لا تمتلك أضواء كاشفة للعب ليلا وبالتالي هناك قرار سابق من وزارة الرياضة بعدم لعب اي مباراة في نهار رمضان.

من ناحية اخري كشف جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة أن عدد الأندية المشاركة في الدوري المصري بالكامل تبلغ 597 نادي بداية من الدوري الممتاز حتي القسم الرابع ، مقسمة كالتالي : -18 فريقاً دوري ممتاز -36 فريقاً بالقسم الثاني -167 فريقاً بالقسم الثالث -276 فريقاً بالقسم الرابع.

وكان مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، قرروا منع المدربين من العمل فى أكثر من ناد بداية من الموسم المقبل، حيث يحق للمدرب العمل فى ناديين بحد أقصى حال استغناء النادى عنه، أما حال رحيل المدرب بإرادته فلا يحق له العمل فى أى ناد طوال الموسم، وقرر اتحاد الكرة فتح القيد الصيفى أمام الأندية يوم 10 اكتوبر، استعداداً للموسم الكروى الجديد 2020 -2021 ، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بجواز فتح باب القيد الصيفى أثناء سير الموسم الكروى الجارى، وتحديدا فى الأسابيع الأربعة الأخيرة، فى ضوء الإجراءات الاستثنائية التى تم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى 5 أشهر.

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وقررت اللجنة الخماسية استمرار تعليمات القيد الخاصة فى الموسم الجارى فى الموسم المقبل 2020 -2021 أيضا، نظرا لضيق الوقت وصعوبة تقبل الأندية لأى تغييرات قد يتم فرضها. - استمرار قائمة الـ30 لاعبا فى الموسم المقبل.

- 5 استبدالات لكل فريق على مدار الموسم، فى فترتى القيد الشتوى والصيفى، بحيث إذا استبدل أحد الفرق لاعبان قبل بداية الموسم، يصبح أمامه فرصة استبدال 3 آخرون فى فترة القيد الشتوية بشهر يناير، وهو نفس النظام الذى كان معمول به فى الموسم الحالى.

- حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عدد 5 لاعبين يتم إعارتهم لكل نادٍ كحد أقصى فى الموسم المقبل، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار من القائمة مع أحقية النادى فى قيد لاعب آخر بدلاً منه، ثم إعادة قيده مع عودته لناديه مع انتهاء الإعارة بحد أقصى 5 لاعبين.

- الإبقاء على 5 لاعبين أجانب محترفين فى صفوف الأندية فى الدورى المحلي. - اعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا أو فلسطين أو سوريا كلاعب محلى.

- تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل 2021 -2022. - يحق لأى لاعب فسخ عقده مع ناديه فى حالة عدم الحصول على مستحقاته لمدة شهرين.