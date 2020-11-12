شكرا لقرائتكم وزير الرياضة وجبر والهوارى على رأس حضور مبادرة "مصر أولا ..لا للتعصب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة على حضور مؤتمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمقر المجلس بماسبيرو، لإطلاق مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" و يتم عمل شعار للمباراة وتوزيعه على وسائل الإعلام وفى ملعب المباراة.

كما حضر أيضا كلا من الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الاعلى للاعلام والكاتب الصحفى صلاح منتصر و الدكتور كمال درويش والكاتب الصحفى دندراوي الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع و الإعلامى أحمد موسى ونشأت الميهى و الإعلامى سيف زاهر و نجم الزمالك السابق حازم إمام بالإضافة النقاد الرياضيين فتحس سند وأسامة ابوزيد وإبراهيم ربيع .

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وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد شدد من قبل على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة لمباراة الأهلي والزمالك والحرص على إشاعة الروح الرياضية بين جماهير الناديين، والبعد الكامل عن كل صور الإساءة والافتعال، وتطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التي تسيء لجمهور الناديين من قبل وسائل الإعلام، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظى، أو اللجوء إلى الاستفزاز وبث الفتن بين الجماهير.

كما ناشدوا كافة وسائل الإعلام، أن تحرص على إشاعة أجواء إيجابية، تسهم في إخراج هذا اليوم فى أحسن صورة، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية ونشرها بين الجميع.

وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الى أنه شكل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية وسوف ينشر تقريراً بذلك، يتضمن الجوانب الإيجابية، والكشف عن السلبيات، والتأكيد على احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين، مؤكدين على ثقته في حياد وموضوعية ونزاهة وسائل الإعلام، وابتعادها عن التعصب والتحيز، حتى تخرج هذه المناسبة في صورة تليق بمصر والمصريين.