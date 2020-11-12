شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر تخصيص جائزة باسم محمد صلاح لأفضل لاعب في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي تخصيص جائزة سنوية باسم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر تمنح لأفضل لاعب في الدوري المصري تكريما للاعب علي المجهودات التي يقدمها صلاح علي مستوي الكرة العالمية بالفوز بثالث افضل لاعب في العالم وافضل لاعب في افريقيا موسمين متتاليين وتتويجه بدوري ابطال اورربا مع ليفربول الإنجليزي.

Advertisements

وأقام اتحاد الكرة أمس الأربعاء برئاسة عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، حفل تكريم محمد صلاح لاعب المنتخب المحترف فى صفوف ليفربول، بأحد فنادق التجمع الخامس، على هامش معسكر المنتخب فى إطار الاستعداد لمباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبرالجارى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. وأبدى محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى صفوف ليفربول، سعادته الغامرة لتكريمه وسط أهل بلده من اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا شكره للوزير لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2022.

وأكد أبو مكة أن والدته كانت ترغب فى عدم استكماله لمشواره فى كرة القدم، ولكن والده كان الدافع له وكان دائم النصائح له، وأضاف محمد صلاح: عندما تم تصعيدى فى الفريق الأول بالمقاولون العرب كنت اجلس احتياطيًا، وأضاف أنه وقتها كان يرغب فى إنهاء مشواره وعدم تحمل مشقة السفر لمدة 8 ساعات يوميًا من بلده للقاهرة ولا يشارك بصفة أساسية، مضيفًا أن والده أخبره بأن كل اللاعبين الكبار كانوا يجلسون احتياطيًا فى بداية حياتهم وأبرزهم محمود الخطيب. ورفض صلاح توقع نتيجة مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والفائز فى مباراة الأهلى والزمالك، ولكنه ضحك وقال طبعا عارفين انا عاوز مين ولكن أتمنى التوفيق للناديين والأفضل من يفوز.