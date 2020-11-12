بعد طاهر وبانون.. هل اقترب الأهلي من الصفقة الثالثة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق نادي وادي دجلة، أن مسئولي الأهلي عادوا مرة أخرى في مفاوضات من أجل ضم مدافع الفريق أحمد رمضان "بيكهام".

مدرب دجلة أوضح خلال تصريحاته عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"، أن الصفقة بين الأهلي ودجلة حول ضم "بيكهام "تعثرت بسبب المقابل المادي.

وقال مدرب دجلة :"ناديه وادي دجلة اتفق مع الأهلي على رقم معين، لكن الأهلي كان يريد دفع مبلغ آخر".

وتابع :"الأهلي قام بعرض لاعبين من أجل الدخول في الصفقة والحصول عليهم على سبيل الإعارة إلا أن المدير الفني رفضهم".

وواصل مدرب دجلة تصريحاته :"طلبنا من الأهلي الحصول على أحد من الثلاثي محمد شريف أو ناصر ماهر أو صلاح محسن إلا أن الأهلي قرر عودتهم".

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وأنهى :"المفاوضات عادت من جديد مع الأهلي منذ يومين، وأتوقع أن اللاعب سيرحل لصفوف الأهلي".

وقال مصدر داخل نادي وادي دجلة، لـ"الخليج 365"، أمس الأربعاء، إن هناك أمور عرقلت صفقة انتقال أحمد رمضان "بيكهام" لاعب الفريق الدجلاوي إلى صفوف الأهلي.

وانتقل "بيكهام" إلى صفوف دجلة في فترة الانتقالات الشتوية عام 2019 قادمًا من صفوف الأهلي في صفقة ضمت انتقال محمد محمود مقابل "بيكهام" إلى جانب دفع مقابل مادي.

واستطاع لاعب المنتخب المصري الأوليمبي وصاحب الـ23 عامًا أن يشارك في 30 مباراة بقميص دجلة خلال الموسم المنقضي لينجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين حاسمين.

جدير بالذكر أن الأهلي دعم صفوفه بالصفقة الثانية أمس الأربعاء، بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب، عندما أعلن النادي الأحمر حصوله على خدمات المدافع المغربي الدولي بدر بانون قادمًا من صفوف الرجاء البيضاوي.