مصدر يكشف لمصراوي.. متى يظهر بانون في تدريبات الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر لمصراوي، إن المغربي بدر بانون لاعب الرجاء السابق والمنضم حديثًا إلى النادي الأهلي، سيظهر في تدريبات الفريق الأحمر الاسبوع المقبل.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال المصدر: "بانون سيظهر في تدريبات الأهلي الاسبوع المقبل عقب وصوله إلى القاهرة".

وأضاف: "اللاعب اتفق مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، علي الحضور إلى القاهرة بعد الانتهاء من بعض الترتيبات الخاصة به وبأسرته في المغرب".

وتابع المصدر: "اللاعب سيخضع لبرنامج بدني قصير ربما يمتد لـ 4 أيام فقط ثم يشارك في المران الجماعي".

جدير بالذكر أن الأهلي، أعلن بشكل رسمي أمس الأربعاء، ضم اللاعب المغربي بعقد يمتد حتى صيف 2024.