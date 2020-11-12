مصدر يكشف لمصراوي.. متى يظهر بانون في تدريبات الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر لمصراوي، إن المغربي بدر بانون لاعب الرجاء السابق والمنضم حديثًا إلى النادي الأهلي، سيظهر في تدريبات الفريق الأحمر الاسبوع المقبل.
وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال المصدر: "بانون سيظهر في تدريبات الأهلي الاسبوع المقبل عقب وصوله إلى القاهرة".
وأضاف: "اللاعب اتفق مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، علي الحضور إلى القاهرة بعد الانتهاء من بعض الترتيبات الخاصة به وبأسرته في المغرب".
وتابع المصدر: "اللاعب سيخضع لبرنامج بدني قصير ربما يمتد لـ 4 أيام فقط ثم يشارك في المران الجماعي".
جدير بالذكر أن الأهلي، أعلن بشكل رسمي أمس الأربعاء، ضم اللاعب المغربي بعقد يمتد حتى صيف 2024.
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