اتحاد الكرة يوجه صدمة للجماهير قبل نهائي قمة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رفض حضور الجماهير لقمة الأهلي والزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة (2020).

وأضاف العطار في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر"، :"نتواصل مع الاتحاد الأفريقي بشأن حضور الجماهير، لكن للأسف هناك رفض من حضور الجماهير بسبب الاشتراطات الصحية".

وتابع :"نحاول إقناع كاف بحضور عدد رمزي أي حوالي 2000 أو 3000 مشجع في ظل أن الاستادات المصرية تتمتع بالاتساع".

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 27 من الشهر الجاري بين الأهلي والزمالك، على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، إلا أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي صرح بنقل المباراة لاستاد القاهرة.

العطار تحدث أيضًا عن مصير الصفقات الجديدة والمشاركة في مسابقة كأس مصر، قائلاً :"لا أعتقد أن مباريات كأس مصر ستلعب بالصفقات الجديدة خاصة بعد تعديل موعد القائمة الأولية للموسم الجديد".

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وأوضح :"من الممكن أن تشارك الصفقات الجديدة في نهائي الكأس والتي من المتوقع أن تقام في الخامس من الشهر المقبل".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد أبو قير للأسمدة في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، في المقابل يواجه حامل اللقب فريق الزمالك نادي مصر ضمن منافسات نفس المرحلة.

وكان نادييا الاتحاد السكندري وطلائع الجيش ضمنا الوصول للمربع الذهبي بعد الفوز على المقاولون العرب وبيراميدز على الترتيب.

وأنهى وليد العطار تصريحاته بشأن موعد انطلاقة الموسم الجديد :"من المتوقع أن ينطلق الموسم الجديد في الثامن أو التاسع من الشهر المقبل".

واستطاع الأهلي أن يحافظ على لقب الدوري للموسم الخامس تواليًا والـ42 في تاريخه بعدما جمع 89 نقطة بفارق 21 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك.