المصري يوجه رسالة للأهلي بشأن عودة العلاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن لاعب الفريق كريم العراقي مستمر مع الفريق الساحلي قبل انطلاقة الموسم الجديد (2020 - 2021).

حلبية قال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا تقول أن كريم العراقي سينتقل إلى الزمالك، وأنا أؤكد اللاعب مستمر مع المصري في الموسم المقبل".

وأضاف :"خلال مفاوضاتنا مع الزمالك للتعاقد مع الثنائي محمد عنتر وأحمد رفعت كان كريم العراقي خارج الاتفاق مع الزمالك وهذا الكلام أنا مسئول عنه".

وتابع عضو المصري حديثه عن كريم العراقي :"لم يحدث أي تواصل رسمي من جانب نادي الزمالك للتعاقد مع كريم العراقي، ما يتردد فقط كلام من بعض الفرق سواء كانت مصرية أو خارجية".

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وعن عدم دخول نادي المصري في مفاوضات مع أي لاعب من الأهلي :"لا توجد مشكلة مع الأهلي، لكن لم نطلب لاعبين من صفوفهم لأننا حددنا أهدافنا منذ فترة".

وأنهى :"قبل نهاية الدوري بشهر كان لدينا هدفًا وهو التعاقد مع الثنائي محمد عنتر وأحمد رفعت من الزمالك، أما بالنسبة للأهلي فلا يوجد لدينا أي مانع للتعاون معهم خاصة أنهم كانت لديهم رغبة في التعاقد مع إسلام عيسى في الموسم الماضي قبل أن تتعطل الصفقة من جانبهم".

واستطاع نادي المصري البورسعيدي أن يدعم صفوفه بستة لاعبين حتى الآن بداية من ثنائي الزمالك أحمد رفعت ومحمد عنتر، وإعادة أحمد شديد قناوي من الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر، والتعاقد مع ثلاثة لاعبين من جانب فريق نادي مصر وهم عصام ثروت وعلاء عطا ومصطفى سلطان.

جدير بالذكر أن نادي المصري أنهى موسم (2019 - 2020) في المركز السادس من جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.