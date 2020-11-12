محمد صلاح يشعل الحماس داخل معسكر المنتخب قبل مواجهة توجو

رفع حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، حالة الطوارئ داخل معسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهة توجو المرتقبة السبت المقبل فى ستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

أغلق البدرى المعسكر على اللاعبين، مانعًا كل وسائل الإعلام من حضور التدريبات إلا فى المران قبل الأخير، حيث سيعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن المباراة المقبلة أمام المنتخب التوجولى، ويجيب عن جميع الاستفسارت الخاصة بالمعسكر.

وخطف محمد صلاح، لاعب المنتخب والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي،

الأنظار خلال مرانه الأول مع الفراعنة، حيث شارك رفقة جميع المحترفين فى التدريبات بقوة ما بعث بالحماس داخل صفوف الفريق، وخصوصًا بعد زيارة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتحفيزه للاعبين فى جلسة سريعة.

وتمثل مباراة توجو تحديًا كبيرًا أمام صلاح، حيث يسعى نجم ليفربول، لاحتلال وصافة الهدّافين التاريخيين للمنتخب، حيث أحرز 43 هدفًا مع الفراعنة، حتى الآن، بفارق هدف واحد خلف

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حسن الشاذلي، أسطورة الترسانة والكرة المصرية.

سجل صلاح هدفين فى كأس العالم، و11 فى تصفيات المونديال، و4 فى بطولة أمم أفريقيا، و14 فى تصفيات كأس أمم أفريقيا، و12 فى المباريات الودية.

يتصدر حسام حسن قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، برصيد 76 هدفًا، ويأتى الشاذلى ثانيًا بـ44، ثم صلاح (43).

كما أنها المباراة الأولى لصلاح مع المنتخب بعد 16 شهرًا من الغياب، إذ إن آخر مباراة شارك فيها كانت أمام جنوب أفريقيا، والتى شهدت ذكرى حزينة للجماهير المصرية بوداع بطولة الأمم الأفريقية من الدور ربع النهائى على يد البافانا بافانا فى ستاد القاهرة، خلال البطولة التى استضافتها مصر.