تعديل موعد مباراة مصر في تصفيات أفريقيا للسلة بسبب الأهلي والزمالك

وافق الاتحاد الافريقي لكرة السلة على تعديل موعد مباراة منتخب مصر الأولى في تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في نوفمبر الجاري.

وتستضيف صالة الاتحاد السكندري مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات والتي تضم مصر والمغرب وأوغندا والرأس الأخضر وتنطلق من 27 لـ 29

نوفمبر.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة السلة من الاتحاد الافريقي موافقة على طلبه بتعديل موعد مباراة مصر في افتتاح التصفيات يوم 27 حتى لا تتعارض مع موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم بين

النادي الأهلي والزمالك.

ووافق الاتحاد الافريقي على تعديل المواعيد، حيث تقام مباراة مصر في الخامسة والنصف مساءً بدلًا من الثامنة مساءً.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد بذل جهود كبيرة مع الاتحاد الافريقي من أجل تعديل موعد مباراة منتخب مصر في اليوم الأول من التصفيات حتى لا تتعارض مع مباراة النهائي الافريقي الذي يقام على أرض مصر.