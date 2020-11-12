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موعد مباراة المنتخب الأولمبى وكوريا الجنوبية اليوم والقنوات الناقلة

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 يواجه المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، المدير الفني، نظيره كوريا الجنوبية في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام فى أولى مبارياته الودية، فى إطار استعدادات المنتخبين لأولمبياد طوكيو 2021، التى تأجلت إلى صيف العام المقبل بسبب جائحة .

 

موعد مباراة المنتخب الأولمبى وكوريا الجنوبية:

 تنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي وكورويا الجنوبية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية ، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

 

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبى وكوريا الجنوبية:

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 ستكون مباراة المنتخبين الأولمبى وكوريا الجنوبية، في الدورة الودية الثلاثية لإعداد المنتخبات الأولمبية، اليوم الخميس، منقولة بشكل مباشر عبر قناة ON Time Sports 1.

 تنطلق الدورة الودية لإعداد المنتخبات الأولمبية فى القاهرة، اليوم الخميس، بمواجهة مصر ضد كوريا الجنوبية ثم يلعب منتخب كوريا ضد البرازيل يوم السبت المقبل، ثم تختتم الدورة الودية بمواجهة مصر ضد البرازيل يوم الثلاثاء المقبل.

 استعد المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خلال الفترة الأخيرة، من خلال معسكر مفتوح ضم خلاله 40 لاعبًا قبل تصفيتهم إلى 25 لاعبًا، وقاموا أمس بإجراء مسحة للكشف عن فيروس كورونا لجميع أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين وأعقبها محاضرة فنية.

 وخاض المنتخب الأولمبى مرانًا قويًا على ملعب بترو سبورت، استعدادًا للقاء اليوم، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعات وتقسيمات متنوعة.

 وأدى الثلاثي، ناصر منسي، وأسامة جلال، ومحمد عبدالمنعم، تدريبات علاجية، وانضم أكرم توفيق للتدريبات بعد دخوله المعسكر المغلق، حيث كان أحد العناصر المستدعاة للمنتخب الأول قبل أن يعود لصفوف المنتخب الأولمبي.

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