اليوم.. المنتخب الأولمبى يواجه كوريا الجنوبية في بداية رحلة الإعداد لطوكيو

يلتقى المنتخب الأولمبى مع كوريا الجنوبية فى الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد السلام فى أولى مبارياته الودية، فى إطار استعدادات المنتخبين لأولمبياد طوكيو 2021، والتى تأجلت إلى صيف العام المقبل بسبب جائحة كورونا.

وتنطلق الدورة الودية لإعداد المنتخبات الأولمبية فى القاهرة اليوم الخميس بمواجهة مصر ضد كوريا الجنوبية ثم يلعب منتخب كوريا ضد البرازيل يوم السبت المقبل، ثم تختتم الدورة الودية بمواجهة مصر ضد البرازيل يوم الثلاثاء المقبل.

واستعد المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب خلال الفترة الأخيرة

من خلال معسكر مفتوح ضم خلاله 40 لاعبًا قبل تصفيتهم إلى 25 لاعبًا، وقاموا أمس بإجراء مسحة للكشف عن فيروس كورونا لجميع أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين وأعقبها محاضرة فنية.

وخاض المنتخب الأولمبى مرانًا قويًا على ملعب بترو سبورت، استعدادًا للقاء اليوم، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعات وتقسيمات متنوعة.

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وأدى الثلاثي، ناصر منسي، وأسامة جلال، ومحمد عبد المنعم، تدريبات علاجية، وانضم

أكرم توفيق للتدريبات بعد دخوله المعسكر المغلق، حيث كان أحد العناصر المستدعاة للمنتخب الأول قبل أن يعود لصفوف المنتخب الأولمبي.

وقال شوقى غريب المدير الفنى فى تصريحات للصحفيين إن هذه الدورة الودية بصفة عامة ستكون مهمة للغاية فى بداية طريق الإعداد للأولمبياد، مؤكدًا أنه سيحرص على إشراك عدد من الوجوه التى لم تشارك ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا خلال لقاء كوريا.

وأحدث غريب بعض التغييرات على قائمة المنتخب بضم عناصر جديدة مثل حارس الأهلى مصطفى شوبير ومحمود البدرى ظهير الإسماعيلى وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلى وعبد الرحمن أسامة لاعب الإنتاج وكريم الطيب وفادى فريد ثنائى أسوان.