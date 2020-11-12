جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس، 12/11/2020، إذ تقام العديد من المواجهات ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا، والتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا.

كما يواجه منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب شوقي غريب، نظيره كورويا الجنوبية في المباراة الودية التي تجمع بينهما في الدورة الأولمبية الثلاثية التي تستضيفها مصر، بمشاركة البرازيل.

كما تقام مباراة ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم، بين بوليفيا والإكوادور.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وكوريا الجنوبية

تنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي وكورويا الجنوبية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة ON Time Sports 1.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا

تنطلق مباراة أوغندا وجنوب السودان في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة عصرًا

بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنطلق مباريات الكاميرون وموزمبيق، زامبيا ضد بتسوانا، الكونغو أمام إسواتيني،

غانا والسودان، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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تنطلق مباراة زيمبابوي والجزائر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 7.

تنطلق مباريات كوت ديفوار ومدغشقر، بوركينافاسو ضد مالاوي، الجابون أمام جامبيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية

تنطلق مباراة بوليفيا والإكوادور في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت

المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية

تنطلق مباراة جورجيا ومقدونيا الشمالية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1.

تنطلق مباراة المجر وأيسلندا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 3.

تنطلق مباراة أيرلندا الشمالية وسلوفاكيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة صربيا وأسكتلندا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1.