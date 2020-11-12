شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهتي أبوقير للأسمدة والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر، ونهائي دوري الأبطال.
ويواجه الأهلي نظيره أبوقير للأسمدة في مباراة مقرر لها يوم 21 نوفمبر الجاري، على أن يواجه الزمالك في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 27.
ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني، راحة للفريق لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف مرانه اليوم الخميس.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
109,881
-
تعافي
100,662
-
وفيات
6,405
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهتي أبوقير للأسمدة والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.