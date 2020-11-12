شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهتي أبوقير للأسمدة والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر، ونهائي دوري الأبطال.

ويواجه الأهلي نظيره أبوقير للأسمدة في مباراة مقرر لها يوم 21 نوفمبر الجاري، على أن يواجه الزمالك في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 27.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني، راحة للفريق لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف مرانه اليوم ‏الخميس.