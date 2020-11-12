شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية بين عبدالهادي و لاعبي الزمالك قبل مواجهة إف سي مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مدحت عبدالهادي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة فنية سريعة مع اللاعبين ضمن الاستعداد لمواجهة اف سي مصر، المقررة يوم 21 من نوفمبر الجاري .
وحرص عبد الهادي، على توجيه الشكر للاعبين بعد الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة دوري ابطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي، في الوقت الذي طالبهم بضرورة التركيز فقط على الفوز بالبطولة لإسعاد الملايين من الجماهير البيضاء.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
ويقود مدحت عبدالهادي، مدرب الفريق التدريبات اليوم نظراً لحصول البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق على إجازة.
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