إسماعيل يوسف يؤارز لاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك القائم بأعمال أمين الصندوق، على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء. وتواجد تيجانا في المران لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني للفريق، عقب استئناف التدريبات الجماعية للفريق استعدادا للمباريات المقبلة. ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. الوضع في مصر

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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