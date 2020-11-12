«باتشيكو» يصعد حارسين للمران مع الفريق الأول لتعويض غياب أبوجبل وصبحي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتصعيد الثنائي أحمد نادر السيد من مواليد 2003، ومحمد قنديل من مواليد 99 من قطاع الناشئين بالنادي، للإنضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة .
وتواجد ثنائي حراسة المرمى في تدريبات الفريق تحت قيادة عمرو عبدالسلام، في ظل انضمام محمد أبوجبل إلى معسكر المنتخب الأول ومحمد صبحي للمنتخب الأوليمبي.
وخضع الحراس لمجموعة من التدريبات البدنية والفنية تحت قيادة عبدالسلام، حيث قام بالتركيز على الجانب البدني، بالإضافة لعمل بعض التدريبات الفنية الأخرى.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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