شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تشارك ببطولة أمريكا المفتوحة للسباحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد فريدة عثمان، بطلة مصر في السباحة، للمشاركة ببطولة أمريكا المفتوحة، المقرر إقامتها يومي 13 و14 من شهر نوفمبر الجاري، بمدينة جرينسبور بولاية كارولينا الشمالية.
وتشارك الفراشة الذهبية في منافسات 50 و100 متر حرة، و100 متر فراشة.
وقالت البطلة الأوليمبية على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها سعيدة بعودتها مجددُا للمشاركة في البطولات الدولية بعد انقطاع استمر لمدة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
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