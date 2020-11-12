شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز «السعيد» لنهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، برنامج خاص لمهاجم الفريق عمر السعيد، لتجهيزه للمشاركة في النهائي الأفريقي.

ويلتقي الزمالك، مع الأهلي، يوم 27 من الشهر الجاري، على ستاد القاهرة في نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقي.

وواصل السعيد، برنامجه التأهيلي داخل الجيمانيزوم لتخليصه من شد العضلة الخلفية الذي تعرض له مؤخراً، وأبعده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.