زمالك 2006 يهزم سيراميكا بسباعية نظيفة استعدادًا لبطولة الجمهورية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2006 ودياً على فريق سيراميكا بسبعة أهداف نظيفة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد حيث يخوض الفريق بطولة الجمهورية للناشئين.
أحرز أهداف الزمالك كل من أيمن امير عبدالعزيز هدفين، وعلي عبدالمجيد وعبدالرحمن على وهاني ياسر ومؤمن حمزة، وزياد محمد، بواقع هدف لكل منهم.
ويقود الفريق أحمد كمال مديرا فنيا، ويساعده أحمد عبدالله وأحمد الميرغني، ومصطفى غراب مدربا لحراس المرمى، وسيد صلاح مديرا إداريا للفريق، وأشرف سليمان للعلاج الطبيعي.
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