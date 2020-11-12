شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2003 يتعادل وديًا مع بتروجت استعدادًا للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2003، مع بتروجت بهدفين لكل منهما، في اطارات استعدادات الفريق لخوض الموسم الجديد. أحرز هدفي الزمالك كل من أحمد عبدالرحيم «إيشو» وكريم عبدون. ويقود الفريق أحمد عبدالرءوف مديرا فنيا، ويساعده عامر صبري مدربا عاما وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبدالرحيم «ميشو» مديرا إداريا للفريق، وأيمن الطويل مدربا لحراس المرمى، وخالد عبدالرسول للعلاج الطبيعي. الوضع في مصر

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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