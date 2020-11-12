شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات الزمالك للطائرة يهزمن الطالبية في دوري منطقة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك للناشئات تحت 16 عاما على فريق الطالبيه بنتيجه 3 / صفر وذلك بالجوله الثالثه التي جمعت بين الفريقين بملاعب نادي نقابة المهندسين ضمن منافسات الدور التمهيدي ببطوله الجيزة. ومن المقرر أن يلاقي الفريق، نظيره حدائق الأهرام بالجولة المقبله من الدور نفسه مساء السبت المقبل بملعب الفريق المنافس، ويقود الفريق هشام النبوي مديراً فنياً. الوضع في مصر

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

كانت هذه تفاصيل خبر ناشئات الزمالك للطائرة يهزمن الطالبية في دوري منطقة الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.