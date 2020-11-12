شكرا لقرائتكم خبر عن شباب طائرة الزمالك يكتسح «الدخان» بثلاثية في دوري منطقة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 17 عاما على فريق الشرقيه للدخان بنتيجه 3/ صفر بالمباراه الثالثة، التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدور التمهيدي ببطوله الجيزة.

ومن المقرر أن يواجه شباب الطائرة نظيره صيد أكتوبر بالجوله الرابعة من الدور نفسه مساء الأربعاء المقبل بملاعب نادي الترسانة، ويقود الفريق حمادة مجاهد مديراً فنياً. .