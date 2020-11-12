شكرا لقرائتكم شوبير: عرض تركى لضم أحمد الشيخ من الأهلى بفترة الانتقالات الحالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير تلقى أحمد الشيخ نجم النادى الأهلى عرضاً تركياً للانتقال لصفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" أحمد الشيخ عنده سوء بخت مع الأهلى ، دايما يتألق خارج الأهلى ، وللأمانة أنا معرفش أى تفاصيل عن الصفقة التبادلية بين الاهلى وبيراميدز بشأن أحمد الشيخ ومحمد فاروق بس اللى اعرفه أن احمد الشيخ عنده عرض تركى "

ويضيف شوبير:" أنا مقتنع بأحمد الشيخ وبإمكانياته الفنية والبدنية ، وشايف أنه ممكن ينجح فى أى نادى ينتقل إليه".

علم "الخليج 365" أن النادي الأهلي وافق على انتقال أحمد الشيخ مهاجم الفريق لبيراميدز بعد طلب الأخير الحصول على خدماته نهائيًا بداية من الموسم الجديد، وأجرى عمرو بسيوني مكالمة هاتفية بأحمد الشيخ أكد له خلالها توصل ناديه لاتفاق مع الأهلي لضمه.

ووافق موسيمانى المدير الفنى للأهلى على رحيل أحمد الشيخ لاعب الفريق خلال الصيف الجارى سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة لأى ناد داخلى أو خارجي، ورفض الشيخ فكرة الرحيل عن النادى مرة أخرى على سبيل الإعارة حال عدم رغبة الجهاز الفنى أو إدارة النادى فى بقائه مع الفريق خلال الموسم المقبل وطلب الشيخ الرحيل على سبيل البيع النهائى إذا ما تقرر طلب الجهاز الفنى ذلك خاصة وأنه سبق ورحل من الأهلى مرتين قبل ذلك على سبيل الإعارة، ويرى الشيخ أنه لم يعد منطقياً أن يرحل من الأهلى للمرة الثالثة على سبيل الإعارة خاصة أنه يجتهد مع الفريق ويقدم عروض قوية عندما يحصل على فرصة طويلة كما إنه تألق عندما رحل للمقاصة مرتين على سبيل الإعارة من قبل.

كان النادى الأهلى قد تلقى خلال الأيام الماضية 3 عروض لإعارة أحمد الشيخ، مهاجم الفريق، من أندية الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وسموحة، بالإضافة لدخول بيراميدز فى مفاوضات قوية مع للاعب