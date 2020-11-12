شكرا لقرائتكم صن داونز يطمئن الأهلي بشأن صفقة سيرينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضغط مسئولو النادي الأهلي بقوة لإتمام صفقة الأورجوياني سيرينو مهاجم صن داونز الجنوب افريقي ،والمطلوب رقم 1 من بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وعلم الخليج 365 أن صن داونز لا يرفض بيع سيرينو للأهلي، ولكن الأزمة تتمثل في غلق باب القيد في جنوب افريقيا، وبالتالي ففي حالة بيع سيرينو للأهلي في الوقت الحالي فلن يتم تعويضه قبل الانتقالات الشتوية ،وهو الأمر الذي تتحفظ عليه ادارة صن داونز.

وأكد مسئولو النادي الجنوب افريقي انه لن يتم بيع سيرينو لأي نادي اخر غير الأهلي، مشترطين ان تتم الصفقة في الشتاء المقبل حتي يتثني لإدارة النادي الجنوب افريقي تعويضه.