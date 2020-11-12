صن داونز يطمئن الأهلي بشأن صفقة سيرينو

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جدة - عمرو شويل يضغط مسئولو النادي الأهلي بقوة لإتمام صفقة الأورجوياني سيرينو مهاجم صن داونز الجنوب افريقي ،والمطلوب رقم 1 من بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.
وعلم الخليج 365 أن صن داونز لا يرفض بيع سيرينو للأهلي، ولكن الأزمة تتمثل في غلق باب القيد في جنوب افريقيا، وبالتالي ففي حالة بيع سيرينو للأهلي في الوقت الحالي فلن يتم تعويضه قبل الانتقالات الشتوية ،وهو الأمر الذي تتحفظ عليه ادارة صن داونز.
وأكد مسئولو النادي الجنوب افريقي انه لن يتم بيع سيرينو لأي نادي اخر غير الأهلي، مشترطين ان تتم الصفقة في الشتاء المقبل حتي يتثني لإدارة النادي الجنوب افريقي تعويضه.
يتمسك مسئولو النادى الأهلى، بحسم صفقة الأوروجويانى جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب على ارتداء القميص الأحمر فى الموسم الجديد ويتبقى فقط الاتفاق مع النادى الجنوب أفريقي.
وقدم الأهلى عرضا ماليا جديدا لنادى صن داونز بناء على رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى الذى يتمسك بضم الأوروجويانى سيرينو للقلعة الحمراء في الانتقالات الحالية لتعزيز صفوف المارد الأحمر للموسم المقبل.
وكان مصدر بالنادى الأهلى أكد أن سبب تعثر المفاوضات الحالية بين الأهلى وصن داونز حول الصفقة يعود إلى خالد على المنسق العام لفريق صن داونز، الذى يطالب الإدارة باستقدام بعض لاعبى الأهلى فى الصفقة مثل حسين الشحات وقفشة، والذى يرفض الأهلى الاستغناء عنهما ويسعى لضم سيرينو مقابل مبلغ مالى، ولكن تدخلات خالد على هى من تمنع إتمام الصفقة حتى الآن.
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