شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن استعداده لتحمل نصف راتب بادجى لرحيله للاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسولو النادى الأهلى استعدادهم لتحمّل 50% من الراتب السنوى للسنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق من أجل إتمام صفقة إعارته لنادى الاتحاد السكندرى لمدة موسماً حتى يتثنّى للقلعة الحمراء لاعب أجنبى بدلاً منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر فى الأهلى إن مسئولى الأهلى تفاوضوا بقوة مع نظرائهم فى الاتحاد السكندرى خلال الأيام الحالية من أجل إتمام الصفقة على سبيل الإعارة حتى يتخلّص الأهلى من اللاعب السنغالى الذى لا يرغب الجنوب أفريقى بيتسو موسميانى المدير الفنى للأهلى فى بقاؤه مع الفريق ويُفضّل إعارته حالياً لضم لاعب أجنبى بدلاً منه سواء كان الأورجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى الذى قام موسيمانى بتدريبه فترة طويلة فى النادى الجنوب أفريقى فترة طويلة أو كان أى لاعب أجنبى أخر يمتلك قدرات أفضل من بادجى الذى لا يلقى قناعة تامة من قبل موسيمانى .

وأكد المصدر أن إدارة الأهلى تبحث مع نظيرتها فى الاتحاد السكندرى دفع كل طرف 350 ألف دولار للمهاجم السنغالى بحيث يحصل الأخير على 700 ألف دولار سنوياً وهو راتبه السنوى فى الأهلى حالياً، وشهدت الساعات الماضية موافقة بادجى بشكل مبدئى على عرض الإتحاد بشرط الحصول على نفس راتبه للأهلى من المتوقع حسم هذا الأمر فى غضون الأيام القليلة المقبلة حتى يُنهى مسئولو القلعة الحمراء صفقة أجنبية أخرى.