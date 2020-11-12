شكرا لقرائتكم اتجاه فى الأهلي لإعارة بادجي للاتحاد السكندري مجانا .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتجه مسئولو النادي الأهلي لإعارة السنغالي اليوم بادجي مهاجم الفريق للاتحاد السكندري مجاناً، على أن يتحمل زعيم الثغر قيمة راتب اللاعب بالكامل والذي يتخطى حاجز الـ600 الف دولار، ويعقد مسئولو الأهلي جلسة خاصة خلال الساعات المقبلة مع السنغالي آليو بادجي لمناقشته في عرض الاتحاد السكندري الذى تلقاه اللاعب مؤخرًا، ويرغب الأهلي في حسم مصير إعارة بادجي للنادي السكندري الذي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم، ويتطلع الأهلي لتسويق اللاعب محليًا أو خارجيًا من أجل ضم لاعب أجنبي بدلاً منه وهو ما سيتم حسمه خلال جلسة بادجي مع اللاعب.

من ناحية أخرى، تلقى الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى عرضًا من نادى سموحة لاستعارته لمدة موسم تبدأ منذ فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويأتى العرض السكندرى للجناح الأنجولى بعدما بات رحيله عن صفوف القلعة الحمراء أمرًا نهائيًا وسيتم الاستغناء عنه فى غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل قيد المغربى بدر بانون بدلاً منه فى قائمة الموسم الجديد.

وينضم عرض سموحة لعدة عروض تلقاها الجناح الأنجولى خلال الفترة الماضية منها عروض محلية وأخرى من أفريقيا وتحديدًا من أول أغسطس الأنجولي بجانب عروض من البرازيل التى كان يلعب فيها جيرالدو قبل تجربته مع أول أغسطس الأنجولي الذي انتقل منه اللاعب للأهلي الصيف الماضي.