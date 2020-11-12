شكرا لقرائتكم أحمد شوبير عن تكريم محمد صلاح: جاء بعد فشل حملة تشويه الفرعون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الإعلامى أحمد شوبير بحفل تكريم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى، مؤكداً أنه تكريم لائق بالفرعون المصرى المتألق عالمياً ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" حفل رائع لمحمد صلاح ، أيقونة هذا الجيل ، شعرت بسعادة لاعبى منتخب مصر فى هذا الحفل ، فلقد ظهروا بشكل مميز وغمرت السعادة وجوههم تعبيراً عن ارتباطهم بالنجم الكبير ونجاحاته المدوية"

وتابع شوبير:" هذا أول تكريم رسمى لمحمد صلاح فى مصر بعد نجاحاته الكبيرة ، وجاء بعدما تعرض صلاح لحملة تشويه كبيرة فى فترة سابقة أرادت النيل من شعبيته الجارفة ولكنها فشلت".

ويضيف شوبير:" رغم أنى لم أحضر الحفلة بالكامل لارتباطى بتقديم برنامجى وخوفى من زحمة الطريق إلا أنى لمست حضور يليق بالنجم الكبير وكل الشكر لإتحاد الكرة على هذا التنظيم الرائع".

وأقام اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، حفل تكريم محمد صلاح لاعب المنتخب المحترف في صفوف ليفربول، بأحد فنادق التجمع الخامس، على هامش معسكر المنتخب في إطار الاستعداد لمباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبرالجارى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأبدى محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى صفوف ليفربول، سعادته الغامرة لتكريمه وسط أهل بلده من اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا شكره للوزير لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2022.

وأكد أبو مكة أن والدته كانت ترغب في عدم استكماله لمشواره في كرة القدم، ولكن والده كان الدافع له وكان دائم النصائح له، وأضاف محمد صلاح: عندما تم تصعيدي في الفريق الأول بالمقاولون العرب كنت اجلس احتياطيًا، وأضاف أنه وقتها كان يرغب في إنهاء مشواره وعدم تحمل مشقة السفر لمدة 8 ساعات يوميًا من بلده للقاهرة ولا يشارك بصفة أساسية، مضيفًا أن والده أخبره بأن كل اللاعبين الكبار كانوا يجلسون احتياطيًا في بداية حياتهم وأبرزهم محمود الخطيب.

ورفض صلاح توقع نتيجة مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا، والفائز في مباراة الأهلي والزمالك، ولكنه ضحك وقال أتمنى التوفيق للناديين والأفضل من يفوز.