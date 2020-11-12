شكرا لقرائتكم جريندو يعود للمصري وينضم لتدريبات الفريق البورسعيدى بشرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم جريندو عبد اللطيف لاعب المصرى البورسعيدى العائد من فترة إعارة مع حرس الحدود لتدريبات الفريق خلال معسكره المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ استعدادا لإنطلاق مسابقة الدورى نهاية الشهر الجارى .

وفور وصول جريندو إلى مقر إقامة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بأحد فنادق شرم الشيخ في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حرص اللاعب على المشاركة في المران الصباحي الذي أقيم على ملعب المدينة الشبابية، وقام علي ماهر المدير الفنى للفريق كعادته على الاجتماع به بعد الإجازة الذي كان قد حصل عليها بسبب الزواج لنحو أسبوع ، مطالبًا إياه ببذل قصارى الجهد خلال الفترة المقبلة، والالتزام التام بالبرنامج التأهيلي الموضوع له للوصول بمعدلات لياقته البدنية لنفس المعدلات الخاصة بزملاءه الذين بدأوا فترة إعداد الفريق للموسم الجديد قبل نحو أسبوع.

من ناحية أخرى رحب النادى المصرى البورسعيدى بلاعبه الجديد محمد عنتر، المنتقل حديثًا للفريق قادما من نادى الزمالك، على طريقة منولوج الفنان الكوميدى الراحل إسماعيل ياسين، "عنبر العقلاء.. أوعى يجيلك عنتر"، الذى أداه خلال أحداث فيلم المليونير، وكتبت الصفحة الرسمية للنادى البورسعيدى عبر فيس بوك: "عنتر، عنتر، أوعى يجيلك عنتر.. هو المجدع، هو السنتر، عنتر"، مضيفة: "رحبوا معنا بعنتر الكرة المصرية.. النجم محمد عنتر مصراوى"