شكرا لقرائتكم موعد انتظام بدر بانون في تدريبات الأهلي بعد ضمه رسمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو النادي الأهلي موعد انتظام المغربي بدر بانون مدافع الفريق الجديد في التدريبات الحمراء، بعد الإعلان عن ضمه رسميا لمدة 4 سنوات بداية من الموسم المقبل.

وعلم الخليج 365 أن بدر بانون أبلغ إدارة الأهلي بوصوله الأسبوع المقبل للانتظام في تدريبات الأهلي، وذلك بعد الاطمئنان علي زوجته التي اصيبت بفيروس كورونا، في الوقت الذي يجهز الدولي المغربي حاليا متعلقاته تمهيدا للانضمام للأهلي.

ووقع بدر بانون وتم تصويره بتيشرت الأهلي منذ أن تواجد مع فريقه السابق الرجاء المغربي في القاهرة لمواجهة الزمالك في اياب دور النصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا ،خاصة وان الاتفاق حول ضمه تم منذ فترة، الا انه تم الاتفاق ان يتم الإعلان عن الصفقة بعد انتهاء مشوار الرجاء المغربي في البطولة الافريقية.