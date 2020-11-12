شكرا لقرائتكم الرياضة ترصد 11307 نشاط في مراكز الشباب احتفالا بانتصارات أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظم 2345 مركز شباب مجموعة من البرامج والفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والدينية خلال شهر أكتوبر بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة،في اطار رؤية البرامج والأنشطة المنفذة داخل مراكز الشباب في جميع المحافظات الهادفة إلى غرس قيم الانتماء وبناء الشخصية الوطنية للإنسان المصري

ورصدت وزارة الشباب والرياضة من خلال منظومة الربط الإلكتروني لمراكز الشباب المؤشرات الرقمية للبرامج والأنشطة المنفذة في شهر أكتوبر الماضي حيث تم تنفيذ عدد 11307 برنامج ونشاط في مختلف المجالات، فبلغ عدد البرامج الرياضية 2716 برنامج، وعدد 5610 نشاط متنوع مابين "ثقافي وديني واجتماعي وفني"، وعدد 618 برنامج مخصص للمرأة وذوي القدرات الخاصة والهمم والرواد، و475 برنامج في التثقيف السياسي، وعدد 592 برنامج ونشاط في مجال التطوع وتحسين السلوك البيئي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن الوزارة تسعى إلى خلق حالة من الحوار الوطنى مع الفئات المستهدفة من برامج وأنشطة مراكز الشباب باعتبار المراكز هي الكيان الذى يخاطب فئة عريضة من الشعب المصري.

وأكد الوزير أنه يجرى حاليا إعادة صياغة الصورة الذهنية لمراكز الشباب من خلال ما يتم تطويره من أساليب الإدارة والمتابعة والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المختلفة، في إطار جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تحقيقاً لرؤية واستراتيجية عمل وزارة الشباب والرياضة.