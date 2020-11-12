شكرا لقرائتكم محمد صلاح يسعى لمعادلة حسن الشاذلى في مواجهة المنتخب مع توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى فى انتظار هدف وحيد ليرتقى فى قائمة هدافى الفراعنة على مدار التاريخ من المركز الثالث للمركز الثانى حيث سجل بيكاسو الكرة المصرية 43 هدفاً مع المنتخب الوطنى ويفصله هدف وحيد عن معادلة رقم حسن الشاذلى نجم الترسانة الراحل الذى سجل 44 هدفاً مع الفراعنة فى القائمة التى يتصدرها حسام حسن نجم الكرة المصرية برصيد 76 هدفاً.

ويستضيف المنتخب نظيره التوجولى يوم 14 نوفمبر الجارى فى استاد القاهرة فى الجولة الثالثة من التصفيات، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما بعدها بثلاثة أيام على ملعب كيجيه فى لومى عاصمة توجو، يوم 17 من الشهر نفسه.

ويبحث منتخب مصر، صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، عن انتصاره الأول فى المجموعة بعد تعادله مع كينيا وجزر القمر فى أول جولتين، ليحتل المركز الثالث فى ترتيب المجموعة السابعة.

قائمة هدافى الفراعنة على مدار التاريخ



حسام حسن 76 هدفا

حسن الشاذلى 44 هدفا

محمد صلاح43 هدفا

السيد الضظوى 39 هدفا

محمد أبو تريكة 38 هدفا

أحمد حسن 36 هدفا

عماد متعب 33 هدفا

عمرو زكى 32 هدفا

بدوى عبد الفتاح 29 هدفا

محمود الخطيب وأحمد الكأس 28 هدفا

ويتصدر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، قائمة أفضل هدافى الريدز فى الموسم الكروى الجديد 2020-2021، بعدما سجل نجم المنتخب الوطنى 10 أهداف خلال مشاركته فى 13 مباراة بجميع البطولات مع ليفربول هذا الموسم جاء أخرها فى شباك مانشستر سيتى فى المباراة التى أقيمت على "ملعب الاتحاد" وانتهت بالتعادل 1-1 فى الجولة الثامنة للدورى الإنجليزى "البريميرليج" وسجل النجم المصرى محمد صلاح هدف لبفرول فى الدقيقة 13 من ركلة جزاء بعد خطأ كايل ووكر ضد ساديو مانى فى منطقة الجزاء.

ويملك محمد صلاح 8 أهداف فى 8 مباريات بالدورى الإنجليزى مع ليفربول بالموسم الجديد، بالإضافة إلى هدفين خلال مشاركته فى 3 مباريات بدورى أبطال أوروبا.