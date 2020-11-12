"المفاوضات جارية".. المصري يحسم موقفه من التعاقد مع يوسف المساكني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن هناك مفاوضات خلال الفترة الحالية مع النجم التونسي يوسف المساكني لاعب فريق الدحيل القطري.

وأضاف حلبية في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"المفاوضات جارية مع يوسف المساكني وغيره، ونريد التعاقد مع مهاجم قوي ليدعم الفريق في الموسم المقبل".

وتابع :"حتى الآن تعاقدنا مع ستة لاعبين، وكان يوجد مفاوضات مع الزمالك من أجل ضم مدافع الفريق محمد عبد السلام إلا أن ناديه تمسك بلاعبه لكن المفاوضات مستمرة".

وكانت تقارير صحفية كشفت أن يوسف المساكني يُعد من الاسماء المرشحة للانضمام لصفوف المصري البورسعيدي في الصيف الجاري، قبل أن يخرج اللاعب وينفي تفاوضه مع النادي الساحلي.(طالع التفاصيل)

ويُعد المساكني أحد أبرز لاعبي الدحيل منذ رحيله عن الترجي التونسي في صيف 2012، كما يعتبر اللاعب من الركائز الأساسية للمنتخب التونسي خلال السنوات الماضية.

واستطاع نادي المصري البورسعيدي أن يدعم صفوفه بستة لاعبين حتى الآن بداية من ثنائي الزمالك أحمد رفعت ومحمد عنتر، وإعادة أحمد شديد قناوي من الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر، والتعاقد مع ثلاثة لاعبين من جانب فريق نادي مصر وهم عصام ثروت وعلاء عطا ومصطفى سلطان.

جدير بالذكر أن نادي المصري أنهى موسم (2019 - 2020) في المركز السادس من جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.