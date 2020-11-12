تقارير توضح مستقبل حميد أحداد مع الزمالك بعد عرض شباب المحمدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، صباح الخميس، أن نادي الزمالك غير مقتنع بالعرض المقدم من نادي شباب المحمدية من أجل بيع المغربي حميد أحداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "البطولة" المغربية، فإن العرض المالي الذي تقدم به نادي شباب المحمدية لم يرتق لطموحات نادي الزمالك الذي طلب برفع القيمة المادية مقابل الموافقة على بيع صاحب الـ25 عامًا.

وأوضحت الصحيفة المغربية من مصادر مقربة لها، أن الصفقة من الممكن أن تتم مقابل خروج أحداد على سبيل الإعارة فقط.

وخرج أحداد على سبيل الإعارة في الموسم الماضي بعدما لعب في صفوف الرجاء البيضاوي المغربي حيث شارك في 30 مباراة بقميص الفريق المغربي ليسجل تسعة أهداف.

وحاول نادي الرجاء الحصول على خدمات أحداد بصورة نهائية بطلب من المدرب جمال السلامي إلا أن المطالب المالية لنادي الزمالك عطلت إتمام الصفقة.

جدير بالذكر أن أحداد انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2018 قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي مقابل مليون و200 ألف دولار، إلا أن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب منه رفقة الأبيض.