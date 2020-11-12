دفعة معنوية لتوجو قبل مواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد التوجولي لكرة القدم، انضمام لابا كودجا المحترف في صفوف العين الإماراتي، قبل مواجهة المنتخب المصري في المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون.

وأفادت الصفحة الرسمية للاتحاد التوجولي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن نادي العين وافق على انضمام لابا كودجا إلى صفوف منتخب توجو قبل مواجهة المنتخب المصري.

وكان ماجد العويس عضو مجلس إدارة نادي العين، قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2"، إن ناديه لم يمنع إرسال كودجا لمنتخب بلاده، كاشفًا أن الإصابة وراء غيابه عن لقاء مصر. (طالع التفاصيل)

ويعتبر كودجا أحد أهم عناصر المنتخب التوجولي حيث استطاع صاحب الـ28 عامًا أن يسجل 12 هدفًا دوليًا في 30 مشاركة.

ومع فريق العين، سجل كودجا 24 هدفًا وصنع ستة أهداف حاسمة في 29 مباراة في جميع المسابقات منذ انضمامه من صفوف فريق نهضة بركان المغربي في الصيف قبل الماضي.

ويتواجد المنتخب التوجولي في المجموعة السابعة مع كل من فرق: (مصر - جزر القمر - كينيا)، حيث يتذيل المنتخب التوجولي الترتيب برصيد نقطة، في المقابل يتواجد منتخب جزر القمر في الصدارة برصيد خمس نقاط يليله كل من كينيا برصيد ثلاث نقاط ثم مصر برصيد نقطتين.

وكان منتخبا كينيا وجزر القمر افتتحا مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة أمس الأربعاء، حيث انتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).